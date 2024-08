Neu bei Coca-Cola: Diese Sorte ist ab September erhältlich

Seit 1886 ist der klassische Coca-Cola-Geschmack weltweit bekannt. Seitdem wurden zahlreiche Varianten eingeführt, darunter Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla und Coca-Cola Lime. Ab September 2024 wird nun eine neue Sorte erhältlich sein.

Coca-Cola OREO® Zero Sugar Limited Edition

Coca-Cola enthüllt nun die OREO® Zero Sugar Limited Edition – eine neue Kreation, die die bekannte Cola mit dem berühmten Keks vereint. „Wir haben uns mit OREO® zusammengetan, um dir ein Geschmackserlebnis zu bieten, das du so noch nie erlebt hast,“ erklärt Vivien Isabel Herak Hadas, Brand Manager bei Coca-Cola Österreich. Ab Anfang September wird die Coca-Cola OREO® Zero Sugar Limited Edition in den Supermärkten erhältlich sein. Die neue Sorte kommt in einer schwarz-weißen 250ml-Dose.

©Coca-Cola Österreich Ab September 2024 gibt es eine neue Coca-Cola-Sorte.

Spotify-Playlists und „Bestie Bänke“ in Wien

Rund um den Launch gibt es folgende Aktivitäten: Coca-Cola-Trinker können eine Playlist auf Spotify erstellen, um passende Songs zum neuen Geschmack zu finden. In Wien gibt es spezielle „Bestie Bänke“ für Fotos und zum Entspannen sowie „Bestie-Mobiles“ zur Stadterkundung.