Suche nach Bodo Hell bleibt ohne Erfolg: Großeinsatz endet heute

Veröffentlicht am 14. August 2024, 12:17 / ©APA/Gert Eggenberger

Die großangelegte Suche nach dem 81-jährigen Wiener Autor Bodo Hell, der seit Freitag in der Dachstein-Region vermisst wird, blieb bisher erfolglos. Trotz des Einsatzes von rund 60 Rettungskräften, Drohnen, Suchhunden und Hubschraubern konnte kein Lebenszeichen des Literaten gefunden werden.

Suchaktion am Montag aufgrund von Gewitter abgebrochen

Bodo Hell war in die Berge aufgebrochen, um nach seinem Vieh zu suchen, und ist seitdem spurlos verschwunden. Am Montag musste die Suchaktion wegen aufziehender Gewitter vorübergehend abgebrochen werden, doch bereits am Dienstag nahmen die Einsatzkräfte die Suche wieder auf.

Unzugängliche Gebiete erschweren die Suchaktion

Das weitläufige und schwer zugängliche Gebiet, in dem Hell vermutet wird, erschwerte die Arbeit der Suchtrupps erheblich. Der Fokus lag auf dem östlichen Dachsteinplateau rund um den Speik- und Hirschberg – ein Terrain, das aufgrund von Latschenfeldern, Dolinen und steilen Felsstufen nur schwer zu durchsuchen ist. Trotz der Eingrenzung des Suchbereichs auf Grundlage von Mobilfunkauswertungen und Zeugenaussagen konnte kein Hinweis auf den Verbleib des Schriftstellers gefunden werden, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

Suchaktion wird mit dem heutigen Tag erfolglos beendet

Die Suche wurde bis zum Dienstagabend fortgeführt, doch alle Hauptsuchbereiche blieben ohne Ergebnis. Am Mittwoch sollen noch einige kleinere Gebiete mit Hilfe eines Hubschraubers abgesucht werden. Danach ist vorerst keine großangelegte Suche mehr geplant, berichtet die „Kronen Zeitung“. Stattdessen wird in kleineren Teams weiter nach dem Vermissten gesucht, sofern neue Hinweise auftauchen.