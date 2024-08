Gewitter und Starkregen rollen auch heute wieder auf die Steiermark zu

Veröffentlicht am 14. August 2024, 12:21 / ©5 Minuten

Während die Steirer sich tagsüber auf Temperaturen zwischen 29 und 35 Grad freuen können, kündigen Meteorologen bereits Gewitter und Starkregen für den Nachmittag an. Besonders betroffen soll die Obersteiermark sein, wo eine orange Wetterwarnung seitens der Skywarn Austria vor Windböen, Hagel und lokalen Überschwemmungen ausgegeben wurde.

Aktuelle Wetterwarnungen Für die Obersteiermark gilt eine orange Warnung (Level 2 von 4). Diese betrifft: Windböen : Es besteht Gefahr durch kräftige Böen.

: Es besteht Gefahr durch kräftige Böen. Hagel : Kleine Hagelkörner könnten auftreten.

: Kleine Hagelkörner könnten auftreten. Starkregen: Lokale Überschwemmungen sind möglich, da die Regenmengen teils erheblich ausfallen können.

„Ab den Mittagsstunden entstehen mächtige Quellwolken“

Skywarn Austria erläutert: „Ab den Mittagsstunden entstehen mächtige Quellwolken, die Regenschauer und Gewitter bringen. In der Obersteiermark wird der Wind auffrischen, und es besteht die Gefahr von Starkregen und Überschwemmungen.“

Rückblick auf die Gewitter von gestern

Bereits am gestrigen Dienstag, dem 13. August 2024, zog eine heftige Gewitterzelle über die Steiermark, besonders betroffen waren das Weizer Bergland und der Bezirk Deutschlandsberg. „In den Bergen haben sich teils mächtige Quellwolken gebildet, und erste Schauer sowie Gewitter führten bereits zu lokalen Starkregenereignissen und Überschwemmungen“, berichtet Skywarn Austria. Auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat sich gestern zwischen Bruck an der Mur und Breitenau am Hochlantsch eine heftige Gewitterzelle entwickelt.