Von Sturm überrascht: Boot am Wolfgangsee geriet in Seenot

In Salzburg geriet ein Boot wegen dem Sturm in Seenot.

In Salzburg geriet ein Boot wegen dem Sturm in Seenot.

Das Boot mit insgesamt fünf Personen Besatzung geriet auf der Fahrt von St. Wolfgang nach St. Gilgen, Bezirk Seekirchen, Salzburg, in einen Sturm. „Durch den Ausfall des E-Motors wurde das Boot manövrierunfähig und trieb hilflos etwa 200 Meter vor der Anlegestelle in St. Gilgen in rauer See. Zufällig wurde das Boot in die Nähe einer Boje des Jachtclub St. Gilgen getrieben“, so die Polizei.

In Seenot

Der 62-jährige Bootsführer aus Deutschland nutzte die Chance, um das Boot an der Boje festzumachen und anschließend einen Notruf abzusetzen. „Die Rettungskräfte waren rasch am Einsatzort und konnten das Boot behelfsmäßig an der Boje befestigen und die Besatzung sicher an Land bringen. Am Einsatz waren die Wasserrettung St. Gilgen und St. Wolfgang sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Gilgen mit insgesamt 37 Einsatzkräften beteiligt“, heißt es abschließend.