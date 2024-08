Trafik-Einbruch geklärt: Täter (40) zu Haftstrafe verurteilt

Veröffentlicht am 14. August 2024, 12:28 / ©5 Minuten

In der Nacht auf den 24. Februar 2024 brachen unbekannte Täter in eine Trafik im Ortsteil Hatzendorf ein. Sie durchwühlten das Geschäft und entkamen mit einem Tresor voller Bargeld, Zigaretten und ASFINAG-Vignetten. Das Diebesgut verluden sie in ihr Fahrzeug und verschwanden spurlos.

Umfangreiche Ermittlungen führten zur Festnahme

Die Kriminalisten der Polizeiinspektion Fehring setzten alles daran, die Täter zu schnappen. Durch akribische Tatortarbeit und Zeugenbefragungen kamen sie schließlich einem 40-jährigen Syrer auf die Spur. „Der im Bezirk Südoststeiermark wohnhafte Verdächtigte bestritt bei seinen polizeilichen Vernehmungen jeglichen Vorwurf einer Tatbeteiligung“, teilen die Beamten mit.

Umfassendes Geständnis abgelegt

Doch die Beweise waren erdrückend. Bei seiner Hauptverhandlung am Landesgericht Graz legte der Syrer ein umfassendes Geständnis ab. Ende Juli 2024 wurde er zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. „Ob es weitere Mittäter gibt, konnte auch bei der Gerichtsverhandlung nicht eruiert werden. Obwohl der 40-Jährige keine Namen möglicher weiterer Täter bekanntgab, führen Kriminalisten dahingehend weitere Ermittlungen“, heißt es seitens der Polizei abschließend.