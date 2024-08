Heroin und Geld in Auto gelagert: Drogen-Schmuggler in Wien gefasst

Zwei Drogen-Schmuggler in Wien wurden gefasst.

Bei den zwei Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Serben und einen 38-jährigen Nordmazedonier. „Sie stehen im Verdacht, als Teil einer international agierenden Tätergruppierung Suchtmittel zu schmuggeln. Im Auto der Beschuldigten wurden 5.244,4 Gramm Heroin und Bargeld in Höhe von 82.500 Euro sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Tatverdächtigen in eine Justizanstalt gebracht“, so die Landespolizeidirektion Wien.