Vor Supermarkt: Waffen-Fanatiker (45) schoss mit Pistole in die Luft

Vor einem Supermarkt in Wien-Landstraße schoss ein 45-Jähriger mit einer Pistole in die Luft.

Nachdem Passanten den 45-Jährigen am selben Tag, 13. August, einige Stunden (gegen 16.15 Uhr) später auf einem Supermarktplatz in Wien-Landstraße sahen, wie dieser mit einer Pistole in die Luft geschossen haben soll, wurde die Polizei alarmiert. Polizisten der Polizeiinspektion Wien Mitte hielten den 45-Jährigen an. Im Zuge einer Durchsuchung stellten die Beamten eine weitere Armbrust sowie drei CO2-Waffen mit Gummi-Geschossen, ein Messer und eine Machete sicher. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 45-Jährige festgenommen. Eine Alkotest ergab einen Messwert von 1,86 Promille.