Dreister Coup in Ossiach: Unbekannte plündern Tresor im Strandbad

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum von Dienstag auf Mittwoch in das Kassengebäude eines Strandbades in Ossiach, Bezirk Feldkirchen, ein, brachen dort einen Tresor und einen Spielwarenautomaten auf und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.