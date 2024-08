Mann (20) steht an Kreuzung – erlebt böse Überraschung

Veröffentlicht am 14. August 2024, 13:13 / ©pexels.com

Der 20-Jährige hatte einen Bekannten besucht. Als er nach Hause fahren wollte, musste er aber feststellen, dass sein Auto weg war. Er dachte sich nicht viel dabei und vermutete, dass das Fahrzeug abgeschleppt wurde. Für die Heimfahrt ließ er sich von seiner Freundin mitnehmen. An der Kreuzung Siebeckstraße mit der Wagramer Straße im 22. Bezirk, Wien-Donaustadt, hielt ein anderes Auto neben den beiden.

Böse Überraschung

Da musste der junge Mann gleich zweimal hinsehen: Das Auto war seines! Und ein Unbekannter saß darin. Sofort nahmen sie die Verfolgung auf und verständigten die Polizei. „Nachdem der mutmaßliche PKW-Dieb bemerkt hatte, dass er verfolgt wird, stellte er den PKW in der Anton-Sattler-Gasse ab und flüchtete zu Fuß, konnte allerdings von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt und der WEGA angehalten und festgenommen werden“, steht im Bericht der Polizei.

Ermittlungen laufen

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 31-jährigen Polen. Ein Amtsarzt stellte fest, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. „Weiters hatte der Tatverdächtige keine gültige Lenkberechtigung. Wie der mutmaßliche Täter in das Fahrzeug gelangt und es in Betrieb genommen hatte, ist Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord.“ Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den heutigen Mittwoch, 14. August, um 0.15 Uhr.