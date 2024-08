Neueröffnung in der Annenstraße: Aus dem „Postl“ wird „Brothers Kebap“

Veröffentlicht am 14. August 2024, 13:13 / ©Screenshot "google streetview"

Graz hat eine neue Adresse für Döner-Liebhaber! Das Traditionslokal „Postl“ am Esperantoplatz ist Geschichte – stattdessen bekommt die Annenstraße einen neuen Kebap-Hotspot: das „Brothers Kebap“. Wo früher das „Postl“ seine Gäste mit klassischer Küche verwöhnte, dreht sich jetzt alles um knuspriges Fleisch, würzige Soßen und frisches Fladenbrot. Das genaue Eröffnungsdatum steht noch nicht fest, doch das Schild an der Fassade ist bereits angebracht – lange müssen sich die Kebapliebhaber also sicher nicht mehr gedulden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 13:18 Uhr aktualisiert