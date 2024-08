Frequency 2024: Ed Sheeran rockt den Auftakt des Festivals

Endlich ist es so weit: Das Frequency-Festival startet in diesem Jahr bereits einen Tag früher als gewohnt, nämlich heute, am 14. August, mit Britischem Sänger und Songwriter Ed Sheeran als Eröffnungs-Akt! In den letzten Jahren zog die Veranstaltung mehr als 150.000 Besucher an. Ed Sheeran, bekannt für Hits wie „Thinking Out Loud“, „Shape of You“ und „I See Fire“, wird heute zusammen mit Künstlern wie Calum Scott, Tream, David Kushner, Cyril und Dasha auftreten.

Das Frequency-Festival

St. Pölten wird heute erneut zum österreichischen Zentrum der Musik. Vom Mittwoch, den 14. August, bis Samstag, den 17. August, findet das Frequency-Festival im „Green Park“ statt. Täglich werden etwa 50.000 Musikliebhaber am VAZ-Gelände in der niederösterreichischen Hauptstadt erwartet. Für die Sicherheit der Gäste sorgen an sieben Stützpunkten insgesamt 120 Rettungssanitäter, Mitarbeitende der Krisenintervention und der Wasserrettung. Campern wird empfohlen, im Campingbereich feste Schuhe zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden. Tagsüber wird es heiß, daher sollte man auf Sonnencreme, Kopfbedeckung und ausreichend Wasser achten!