Richard Lugner verstorben: An diesem Tag findet sein Begräbnis statt

Der 12. August 2024 war ein schwarzer Tag für Österreich. Der Bauunternehmer und Society-Löwe Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Döbling verstorben. Lugner dürfte schwer gestürzt sein. Die Trauer um „Mörtel“ ist groß. Nur Wochen vor seinem Tod hatte er sein „Bienchen“, Simone Lugner, geheiratet. Simone Lugner zeigte sich auf Instagram bestürzt: „Du warst der Traum meines Lebens.“ Andere Ex-Frauen wie Cathy „Spatzi“ Lugner und Christina „Mausi“ Lugner trauern ebenso um den Baulöwen. Tochter Jacky Lugner stand unter Schock.

Beisetzung Ende August

Richard Lugner soll nun die letzte Ehre erwiesen werden. Am Samstag, dem 31. August, wird „Mörtel“ im engsten Kreis beigesetzt. Zuvor findet um 9 Uhr im Wiener Stephansdom eine Gedenkstunde und öffentliche Aufbahrung statt. „Zur Gedenkstunde für Lugner im Stephansdom sind alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus eingeladen, gemeinsam Abschied zu nehmen“, hieß es in dem Statement der Familie.

Langjähriger Freund unterstützt Familie in schwerer Zeit

Die Familie bekommt auch Unterstützung von Wiens Dompfarrer Anton Faber, hatte Christina „Mausi“ Lugner zuvor im Gespräch mit der APA betont. Faber, ein langjähriger Freund der Familie, hätte im Oktober im Stephansdom die Segnung von Simone „Bienchen“ Lugners und „Mörtels“ Ehe vornehmen sollen. „Er ist der beste Seelsorger im Land“ und sei „wirklich immer für uns da“, hielt Christina Lugner fest.

Kondolenzbuch für Richard Lugner

Im Einkaufszentrum Lugner City in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wurde ein Kondolenzbuch für die Öffentlichkeit aufgelegt. „In tiefster Trauer vereint, gedenkt die Familie Lugner in diesen schweren Zeiten. Der Zusammenhalt gibt uns Kraft, während wir uns von einem der größten Österreicher verabschieden. Ein Kondolenzbuch liegt ab sofort auf unbestimmte Zeit in der Lugner City am Hauptplatz auf und bietet allen die Möglichkeit, ihre Anteilnahme auszudrücken. Für jene, die nicht persönlich kommen können, wird es auch ein Online-Kondolenzbuch geben“, heißt es in einer Stellungnahme. Im Kino der Lugner City sei geplant, bei freiem Eintritt Nachrufbotschaften auf Videos zu zeigen. Das war eine Idee ihrer Tochter, lobte Christina Lugner und brach in Tränen aus. (APA, red. 14.08.2024)

Häufig gestellte Fragen: Wer war Richard Lugner? Richard Lugner, auch bekannt als „Mörtel“ Lugner, war wohl einer der berühmtesten Bauunternehmer Österreichs. Durch seine Auftritte in TV, am Wiener Opernball und Co. erlangte Lugner umso mehr Bekanntheit. In den 60er Jahren setzte Lugner eine Vielzahl von Bauprojekten in Österreich um. Warum nennt man Richard Lugner „Mörtel“? Richard Lugner wird „Mörtel“ genannt, weil der Spitzname eine Anspielung auf seine Tätigkeit als Bauunternehmer ist. „Mörtel“ ist ein Begriff aus der Baubranche, der sich auf das Material bezieht, das zum Verbinden von Steinen oder Ziegeln beim Mauern verwendet wird. Wie wurde Richard Lugner reich? Richard Lugner wurde reich durch seine erfolgreiche Karriere als Bauunternehmer und Immobilieninvestor. Ein entscheidender Faktor für seinen Reichtum war der Bau und die Eröffnung der **Lugner City** im Jahr 1990, einem großen Einkaufszentrum in Wien. Wie ist Richard Lugner gestorben? Richard Lugner ist in seiner Villa in Döbling gestürzt. Die Rettung war schnell vor Ort, jedoch blieb die Reanimation leider erfolglos.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 13:52 Uhr aktualisiert