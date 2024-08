Blitz und Donner: Wanderer nach Sturz vor Gewitter gerettet

Veröffentlicht am 14. August 2024, 13:44 / ©Thomas Kaiser

Ein Urlauberpaar aus Belgien, ein 27-jähriger Mann und seine 23-jährige Freundin, ging gestern, am 13. August, gemeinsam auf eine Wanderung im Gemeindegebiet von Bad Goisern, in Gmunden, Oberösterreich. Die zwei starteten gegen 9 Uhr am Wanderparkplatz im Ortsgebiet von Ramsau und stiegen den markierten Wanderweg zur Goisererhütte auf. Gegen 13 Uhr erreichten sie ihr Tagesziel, den Gipfel des Hohen Kalmberg. Nach einer Rast überschritten die beiden bei Sonnenschein und großer Hitze den Niederen Kalmberg und den Brenntenkogel, um anschließend nördlich der Tiefen Scharte über einen markierten, jedoch anspruchsvollen und steilen Weg abzusteigen.

Ein Gewitter zog auf

Die nicht sehr trittsichere Frau stürzte bei einem Quergang wenige Meter über eine Bachböschung und traute sich aus eigener Kraft nicht mehr weiter. Sie wählte deshalb gegen 19 Uhr den Euronotruf 112 und ersuchte die Einsatzkräfte um Unterstützung. Genau zu diesem Zeitpunkt zog ein Gewitter auf. Elf Bergretter und ein Alpinpolizist stiegen noch während des Gewitters zu den beiden Urlaubern auf und konnten sie nach etwa einer Stunde etwas unterhalb des markierten Wanderweges treffen. Nach der Erstversorgung wurden sie im strömenden Regen, gesichert am „kurzen Seil“, ins Tal begleitet. Erst gegen 21.30 Uhr waren alle Personen wieder sicher im Tal.