Konkursverfahren eröffnet: Lavanttaler Holzschlägerungsbetrieb insolvent

Veröffentlicht am 14. August 2024, 13:45

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gab heute in einer Presseaussendung bekannt, dass gegen den Holzschlägerungsbetrieb „Eurowald Finanzierungs GmbH“ ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Der Firmensitz befindet sich in Bad St. Leonhard im Lavanttal, die Höhe der Passiva sind derzeit noch nicht bekannt. Geschäftsführer und Alleingesellschafter des Unternehmens ist Helmut Widni. „Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen“, informiert der AKV. Zum Insolvenzverwalter wurde Herbert Juri aus Wolfsberg bestellt. Gläubiger können bis zum 16. September Forderungen stellen.