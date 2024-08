Zu Ehren von Richard Lugner: Wird nun ein Park nach ihm benannt?

Zu Ehren des bekannten Bauunternehmers und Society-Löwen Richard Lugner – er ist am Montag, 12. August, im Alter von 91 Jahren verstorben – könnte nun eine Straße, ein Park oder ein Platz in Wien-Döbling, 19. Bezirk, nach ihm benannt werden. Darüber berichtete „oe24“ heute. Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) sicherte seine Unterstützung zu, er würde in Absprache mit der Familie einen Antrag stellen. Bis alles dann unter Dach und Fach sei, dauere es ein Jahr. Christina „Mausi“ Lugner bestätigte, dass diese Pläne ganz im Sinne der Familie sein. Grundsätzlich stehe dieser Würdigung also nichts im Wege. Ein erstes Handeln bleibt abzuwarten.