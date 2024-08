Streit um Drogen endet blutig: Sohn attackiert Vater mit Messer

Polizisten in Waidhofen an der Ybbs, in Niederösterreich wurden gestern, am 13. August, gegen 4 Uhr morgens, über einen Fall von häuslicher Gewalt in einem Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Hollenstein an der Ybbs informiert. Der 63-jährige Anzeiger gab an, dass sein 36-jähriger Sohn ihn mit einem Messer verletzt habe. Bei Eintreffen der Polizisten, war der Sohn bereits geflohen. Beim Verlassen des Hauses soll er den Vater noch bedroht haben. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung gab der Vater an, dass sie sich um Suchtgift gestritten hätten. Dabei wurde der 36-Jährige aggressiv und es kam zum Streit. Während der Auseinandersetzung soll der Beschuldigte zu einem Küchenmesser gegriffen und den Vater an der rechten Hand verletzt haben.

In einem Waldstück festgenommen

Der Vater konnte sich losreißen und aus dem gemeinsamen Wohnbereich flüchten, während der Sohn das Haus in unbekannte Richtung verließ. Bei einer großangelegten Fahndung, bei der insgesamt 21 Bedienstete der Schnellen Reaktionskräfte (SRK), vier Polizeidiensthunde, zwei örtliche Polizeistreifen und die Polizeidrohne eingesetzt waren, konnte der Beschuldigte gegen 11 Uhr von einem Polizeidiensthund in einem Waldstück aufgestöbert und durch Polizeibeamte festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.