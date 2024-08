Baustart für das Umspannwerk Leoben erfolgte

Das Projekt „Neue Anbindung Leoben“ umfasst die Adaption des bestehenden Umspannwerks Hessenberg (Gemeinde St. Peter-Freienstein), den Bau des Umspannwerks Leoben (Gemeinde Leoben) und eine optimierte 220-kV-Leitungsanbindung. Umgesetzt wird das Projekt seit April 2024 bis Mitte 2026. „Das Projekt trägt einen wesentlichen Teil zur versorgungssicheren Transformation des Energiesystems und dem Erreichen der österreichischen Klima- und Energieziele bei. Regional erzeugte nachhaltige Energie kann über die Umspannwerke Leoben und Hessenberg in das überregionale Netz der APG eingespeist und österreichweit transportiert und genutzt werden. Im Gegenzug dazu kann nachhaltiger Strom aus anderen Regionen Österreichs über die beiden Umspannwerke in die Region gebracht und somit für Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft nutzbar gemacht werden“ sagt Christoph Schuh, Unternehmenssprecher der APG. Nachdem Die Arbeiten rund um das UW Hessenberg bereits im Mai gestartet haben, wurde nun auch mit dem Bau des UW Leoben begonnen.

Umspannwerk Leoben: Bauarbeiten auf hohem Niveau

Das komplexe Baufeld in Terrassenform wurde in einem Hang errichtet. Daher mussten für die sichere Baufeldeinrichtung viele technische Herausforderungen gemeistert werden, erklärt APG-Projektleiter Wolfgang Ranninger: „Die obere Stützmauer, eine dauerhaft rückverankerte Ortbetonrippenkonstruktion mit einer Neigung von 75 Grad und einer Höhe von bis zu 20 Metern, wird von 189 Bohrankern mit Bohrlängen von bis zu 37 Metern in den Felsen geankert. Hierbei treten Kräfte von bis zu 80 Tonnen an einem einzigen Anker auf. Zur Sicherung der Felder zwischen den Einzelrippen wurde eine 20 Zentimeter dicke, zweilagig bewehrte Spritzbetonschale errichtet. Die untere Stützmauer, mit ebenfalls bis zu 20 Metern Höhenunterschied wurde als bewehrte Erde-Konstruktion ausgeführt. Dafür mussten in Summe ca. 170.000 m³ Schüttmaterial – das entspricht rund 70 olympischen Schwimmbecken – verarbeitet werden.“ Auf diesen Terrassen entsteht nun ein APG-Betriebsgebäude mit aufgesetzter Schaltanlage, ein Fundament für den 220/110-kV Transformator der APG und die notwendigen Bauwerke für die Leitungseinbindung und die erforderliche Infrastruktur. Ein 600 m³ großer Löschwasserbehälter wird ebenfalls in die Hangbauweise integriert. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen UW Leoben ist für Sommer 2026 geplant. „Projekte wie die neue Anbindung Leoben und damit auch das Umspannwerk Leoben sind Teil des neun Milliarden schweren Investitionsprogramms der APG bis 2034. Allein 2024 investieren wir rund 445 Millionen Euro in die heimische Strominfrastruktur und damit in das Gelingen der versorgungssicheren Energiewende“, ergänzt Christoph Schuh.