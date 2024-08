Gewitterserie in Österreich? Wo es heute wieder stürmisch wird

Auch für den heutigen Mittwoch, 14. August, wurden von den Wetterdiensten wieder Gewitter und kräftige Schauer angekündigt. Von Skywarn Austria wurde eine orange Warnung für Vorarlberg, Tirol, Osttirol, Salzburg, Oberösterreich und Steiermark ausgegeben. „Diese Warnung bezieht sich hauptsächlich auf Windböen, Hagel und insbesondere auf Starkregenereignisse, die mit lokalen Überschwemmungen einhergehen können“, heißt es. Für den Rest Österreichs gilt eine gelbe Warnung. Auch auf der Warnkarte der GeoSphere Austria erstrahlt das Land der Berge in Gelb.

Hier gewittert es bereits

Die Warnungen bewahrheiten sich bereits. „Erste gewittrige Schauer haben sich gebildet. Im Bereich Mürzzuschlag in der Steiermark sowie bei Wiener Neustadt und in Richtung Wienerwald. Windböen, kleinkörniger Hagel und Starkregen samt lokalen Überschwemmungen sind möglich. Auch im südwestlichen Kärnten sowie in Osttirol haben sich erste gewittrige Schauer gebildet. Gewittrige Schauer aus Slowenien haben auch bereits die Südost-Steiermark erreicht – diese sind jedoch sehr schwach und nicht warnwürdig.´“, so Skywarn Austria.

Bis in die Nacht hinein

Am wahrscheinlichsten seien kräftige Hitzegewitter im Bergland. „Am Abend könnten diese auch ins Flachland ziehen“, merkt Skywarn Austria an. Die Gewitteraktivität könnte wieder bis in die Nacht andauern. In manchen Regionen hingegen könnten die Gewitter erst in der Nacht beginnen. „Die Warnung für den Nordosten, insbesondere das Wiener Becken und Wien, gilt für die zweite Nachthälfte, da dort in der Nacht Schauer und Gewitter ausgelöst werden könnten, die bis in die Morgenstunden anhalten könnten“, heißt es.

Gewitter am Dienstag

Am gestrigen Dienstagabend zogen ebenso Gewitter über Österreich. Es kam wieder zu Überschwemmungen, Murenabgängen und anderen Unwetterschäden. In Oberösterreich geriet ein Paar in eine alpine Notlage wegen des Gewitters. Ebenso in Not aber am Wolfgangsee befand sich ein Boot mit fünf Personen in Salzburg. In Oberösterreich stürzte zusätzlich ein Baum auf ein Haus.