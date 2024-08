Grazer Coverband singt bei neuer TV-Show um den Sieg

Veröffentlicht am 14. August 2024, 15:27 / ©Seven.One / The Tribute

„Cause the drinks bring back all the memories and the memories bring back, memories bring back you“ – Der Song „Memories“ von der bekannten Band Maroon 5 dürfte wohl die Inspiration für die Namensgebung der Grazer Coverband gewesen sein. Genau unter diesem Namen, nämlich „Memories“, geht die Band bei der neuen SAT.1 Sendung „The Tribute – Die Show der Musiklegenden“ ins Rennen. Gesucht wird die beste Coverband.

Maroon 5 auf Steirisch

Amy Winehouse, Udo Lindenberg und Co.

In der neuen SAT.1-Show „The Tribute – Die Show der Musiklegenden“ suchen Sängerin Yvonne Catterfeld, ESC-Ikone Conchita Wurst und Panikorchester-Legende Bertram Engel ab Freitag, 16. August, um 20,15 Uhr die beste Coverband. Unter den Kandidaten sind viele „bekannte Gesichter“.