Sturmschock in Oberösterreich: Baum kracht auf Kinderzimmerfenster

Am Dienstag, den 13. August 2024, um 20.05 Uhr, wurde die Feuerwehr Innerschwand nach einem heftigen Gewitter in den Bereich Auhof gerufen. Ein Baum war auf das Dach eines Wohnblocks gestürzt. Die herabfallenden Baumteile trafen genau das Dachflächenfenster eines Kinderzimmers, in dem normalerweise zwei Mädchen schlafen. Zum Glück befand sich die sechsköpfige Familie während des Sturms einen Stock tiefer beim Abendessen, was mögliche Verletzungen verhinderte.

©C. Stoxreiter Dramatischer Einsatz in Innerschwand: Baum trifft Kinderzimmerfenster.

Schnelle Hilfe und Sicherung des Daches

Die Feuerwehrleute aus Innerschwand stellten nach dem Eintreffen mit Erleichterung fest, dass niemand verletzt war. Dennoch war die Gefahr noch nicht vollständig gebannt, da Teile des Baumes weiterhin auf dem Dach lagen. Um die Baumteile sicher zu entfernen, wurde der Hubsteiger der Feuerwehr Mondsee nachalarmiert. Die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren stellte sicher, dass der Baum rasch entfernt und der Schaden am Dach vorübergehend abgedichtet werden konnte.

©C. Stoxreiter Die Feuerwehr verhinderte einen größeren Schaden.

Beschädigter Dachbereich wurde mit Planen und Holz abgedeckt

Insgesamt standen 23 Einsatzkräfte der Feuerwehren Innerschwand und Mondsee im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Der beschädigte Dachbereich wurde mit Planen und Holz abgedeckt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Trotz des dramatischen Szenarios konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr ein größerer Schaden verhindert werden. Die Familie konnte nach dem Einsatz sicher in ihr Zuhause zurückkehren, wenn auch mit dem Wissen, dass sie großes Glück gehabt hatte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 15:38 Uhr aktualisiert