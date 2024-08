Kids-Band „Young Republic“ tritt in Grazer Einkaufzentrum auf

Veröffentlicht am 14. August 2024, 15:48 / ©Chiara Hammerer

Das Quasi-Quasar Theater gastiert wieder im MURPARK und bringt das Stück „Die kleine Hexe und der kleine Rabe“ mit. Am Freitag, dem 23. August um 17 Uhr können Kinder ab drei Jahren erfahren, wie die kleine Hexe den Raben Abraxas bekommen hat und wie er vieles erst lernen musste: Sprechen, lesen und einfach ein braver Rabe sein. Außerdem werden dringend „Hexenlehrlinge“ benötigt, die der kleinen Hexe bei Hausarbeiten und Hexereien behilflich sind. Das Theater für die Kiddies findet im Obergeschoss statt. Der Eintritt ist frei.

Young Republic zu Gast im Murpark

Die Kids-Popband „Young Republic“ geht jeden Sommer auf Österreich-Tour. Dabei stattet die Kids-Band auch dem MURPARK einen Besuch ab. Am 23. August um 18 Uhr heizen die jungen Stars im MURPARK ordentlich ein und bringen nicht nur neue Hits mit familienfreundlichen Texten, sondern auch neue Choreografien mit. Wer das Tanzbein schwingen möchte, kann anschließend vor McDonald’s im Erdgeschoss bei einem Tanzworkshop mit der Popband mitmachen. Young Republics Bekanntheitsgrad in der Altersgruppe der 4-14-Jährigen ist mittlerweile sehr hoch. Ihre eigene TV-Show in der Sendung OKIDOKI auf ORF1 steigerte den Bekanntheitsgrad von Young Republic enorm. Hinter Young Republic stehen die Musicalproduzentin Fe Bösenkopf und die MG-SOUND Masterminds Martin Böhm und Ludwig Coss.

