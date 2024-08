Brand in Linzer Mehrparteienhaus: Atemschutztrupp rückte aus!

Feuerwehreinsatz in Linz-Urfahr: Der Brand in dem Wohnhaus konnte schnell gelöscht werden.

Feuerwehreinsatz in Linz-Urfahr: Der Brand in dem Wohnhaus konnte schnell gelöscht werden.

Am Dienstag, den 13. August 2024, um 11.18 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Linz zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Heindlstraße alarmiert. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen, dessen Ursache bislang noch ungeklärt ist. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Situation unübersichtlich, da zunächst nicht klar war, ob sich noch Menschen in der betroffenen Wohnung aufhielten. Zudem war der Innenhof der Wohnanlage durch die Wetterbedingungen stark verraucht, was die Sicht und die Atemluft erheblich beeinträchtigte.

©Berufsfeuerwehr Linz Rasches Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres bei einem Wohnungsbrand in Linz.

Völlig verrauchtes Stiegenhaus: Atemschutztrupp musste ausrücken

Umgehend wurden von der Feuerwehr verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um das Feuer zu bekämpfen und mögliche Gefahren zu minimieren. Ein Löschrohr wurde sowohl im Innenangriff als auch im Außenangriff unter Atemschutz eingesetzt, um das Feuer effizient zu bekämpfen. Parallel dazu kontrollierte ein Atemschutztrupp das völlig verrauchte Stiegenhaus und setzte einen Hochleistungslüfter ein, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen. Diese Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass bereits um 11:37 Uhr „Brand aus“ gegeben werden konnte.

Gebäude auf Kohlenmonoxid-Belastung überprüft

Glücklicherweise stellte sich heraus, dass sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in der betroffenen Wohnung aufhielten, sodass niemand verletzt wurde. Nach dem Löscherfolg wurden sämtliche Wohnungen im Gebäude auf mögliche Rauchverschleppung und Kohlenmonoxid-Belastung überprüft, um sicherzustellen, dass keine Gefahr für die Bewohner bestand. Dank der schnellen und professionellen Reaktion der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden.

©Berufsfeuerwehr Linz Die Feuerwehr war innerhalb von Minuten vor Ort und löschte das Feuer.

Zusammenarbeit und Einsatzkräfte

An dem Einsatz waren insgesamt 23 Feuerwehrleute beteiligt, unterstützt von sechs Einsatzfahrzeugen der Hauptfeuerwache und der Feuerwache Nord. Die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst der Linz AG trug wesentlich zum Erfolg des Einsatzes bei und stellte sicher, dass das Feuer schnell gelöscht und alle potenziellen Gefahren beseitigt wurden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 16:23 Uhr aktualisiert