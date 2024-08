Linie 40 und 52: Diese Haltestelle muss wegen Bauarbeiten verlegt werden

Veröffentlicht am 14. August 2024, 16:27 / ©Holding Graz/Lupi Spuma

„Wir müssen wegen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten die Haltestelle HTL Bulme der Linien 40 und 52 in Richtung Jakominiplatz bzw. Zentralfriedhof verlegen“, teilt die Holding Graz am Mittwoch mit. Betroffen ist der Zeitraum von Dienstag, 20. August 2024, ab 13 Uhr bis Freitag, 23. August 2024, bis 24 Uhr. Die Haltestelle HTL Bulme in Richtung Jakominiplatz bzw. Zentralfriedhof wird ersatzweise auf Höhe Wiener Straße Haus Nr. 249 eingerichtet.