Leichenfund: Zwei Kinder und weitere Person in Tulln tot aufgefunden

Veröffentlicht am 14. August 2024, 17:08 / ©Fotolia-pattilabelle/Canva

In der Gemeinde Muckendorf-Wipfing, im Bezirk Tulln in Niederösterreich, sind am Mittwochnachmittag zwei Kinder und eine weitere Person tot aufgefunden worden. Stefan Pfandler, der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, teilte das auf APA-Anfrage mit. Die näheren Umstände sowie die Todesursachen waren vorerst unklar. (APA/red. 14. 8. 2024)

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 17:28 Uhr aktualisiert