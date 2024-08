Kulturstrategie 2030: Grüne begrüßen Maßnahmenkatalog

Veröffentlicht am 14. August 2024, 17:16 / ©Grüne Steiermark

„Es ist großartig, dass das Thema jetzt mit ernsthaften Maßnahmen vorangetrieben wird. Die breite Beteiligung zeigt, wie wichtig Kunst und Kultur für die Menschen in der Steiermark sind“, betont Kultursprecher Georg Schwarzl und weiter: „Damit die Kulturstrategie nun erfolgreich umgesetzt werden kann, müssen die notwendigen Mittel im Landesbudget reserviert werden – insbesondere für Fair Pay. Kunst- und Kulturschaffende verdienen eine faire Entlohnung“, wiederholt Schwarzl den Grünen Standpunkt und unterstreicht auch die Notwendigkeit einer regelmäßigen Valorisierung der Kulturförderungen: „Eine dynamische und lebendige Kulturlandschaft braucht eine solide finanzielle Basis, die mit der jährlichen Inflation Schritt hält. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass dies im Landesbudget berücksichtigt wird.“

Kulturstrategie 2030

In der Kulturstrategie 2030 sehen die Grünen eine Chance, die kulturelle Vielfalt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Steiermark zu stärken. „Ich gehe davon aus, dass die Landesregierung die notwendigen finanziellen Mittel reserviert und damit sicherstellt, dass die Ziele der Kulturstrategie 2030 erreicht werden“, so Schwarzl abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 18:26 Uhr aktualisiert