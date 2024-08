Schwaz bebt: Erdbeben in Tirol verursachte spürbare Rucke

Erschütterungen im Untergrund: Ein Erdbeben der Magnitude 2,8 wurde in Tirol registriert.

Erschütterungen im Untergrund: Ein Erdbeben der Magnitude 2,8 wurde in Tirol registriert.

Veröffentlicht am 14. August 2024, 18:19 / ©GeoSphere Austria

Um 15.56 Uhr am Mittwoch, den 14. August 2024, registrierte GeoSphere Austria ein Erdbeben mit einer Magnitude von 2,8 südwestlich von Schwaz in Tirol. Das Erdbeben wurde in der Umgebung des Epizentrums deutlich gespürt. Die betroffenen Personen berichteten von einem Ruck sowie von Stößen und einem Grollen, das den Untergrund begleitete.

Keine Schäden wurden verzeichnet

Bislang sind keine Schäden an Gebäuden bekannt, was bei der Stärke des Erdbebens nicht ungewöhnlich ist. Die Intensität des Erdbebens reichte nicht aus, um ernsthafte bauliche Beeinträchtigungen zu verursachen. Es wird davon ausgegangen, dass das Erdbeben keinen bleibenden Schaden hinterlassen hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 18:31 Uhr aktualisiert