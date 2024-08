Auto überschlug sich: Unfall in Dornbirn fordert Verletzten (27)

Unfall in Dornbirn: Das Auto überschlug sich nach einem Zusammenstoß mit einem Begrenzungspfosten.

Am Mittwoch, den 14. August 2024, gegen 10.30 Uhr kam es in Dornbirn, Höhe Rohrbach Brücke/Achfurt, zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Der Wagen stieß gegen einen Teil des Begrenzungspfostens, woraufhin das Fahrzeug ins Kippen geriet und sich einmal überschlug. Als die Polizei am Unfallort eintraf, befand sich das Auto bereits auf dem Dach.

Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis

Der Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Dornbirn gebracht. Trotz der Schwere des Unfalls wurde bei dem Fahrer ein negativer Alkotest festgestellt, was ausschließt, dass Alkohol eine Rolle bei dem Unfall spielte. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei hat deshalb eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstattet.