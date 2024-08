Große Erfolge für SK Sturm: Grünes Herz schlägt heute Schwarz-Weiß

Zur Würdigung der herausragenden Leistungen in der abgelaufenen Saison – Meistertitel in der Fußball-Bundesliga und ÖFB-Cupsieg – luden Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang am heutigen Mittwoch, 14. August, den SK Sturm Graz zum sommerlichen Empfang in die Orangerie im Grazer Burggarten. „Die großen Erfolge, die der SK Sturm in den vergangenen Monaten feiern durfte, sind das Ergebnis von harter, konsequenter Arbeit. Das Team rund um Präsident Christian Jauk hat sportlich einfach höchst professionelle Leistungen abgerufen und die starke Konkurrenz eindrucksvoll hinter sich gelassen. Herzliche Gratulation zur herausragenden Saison und zu einem Stück steirischer Fußballgeschichte. Ein Wahnsinnserfolg, auf den die Steiermark einfach nur stolz sein kann”, waren sich LH Christopher Drexler und LH-Stv. Anton Lang einig.

Der Traum von der Champions-League wurde war

Der Blick ist freilich auch schon auf die nahe Zukunft gerichtet. Die Meisterschaft ist wieder angelaufen und es warten auch internationale Herausforderungen. Mit dem Meistertitel hat sich der SK Sturm mit Trainer Christian Ilzer den Traum von der Champions-League-Qualifikation erfüllt. LH Christopher Drexler und LH-Stv. Anton Lang: „Die Freude, dass die Steiermark wieder in der Königklasse des europäischen Fußballs vertreten ist, ist riesig. Wir wünschen viel Erfolg und sind stolz, dass der SK Sturm als sportlicher Botschafter Werbung für unser Bundesland macht.”

„Schöne Würdigung“

Christian Jauk, Präsident des SK Puntigamer Sturm Graz: „Die heutige Einladung war eine schöne Würdigung vonseiten des Landes, über die wir uns als SK Sturm sehr freuen und die wir als Auszeichnung für den Verein, sowie auch für die gesamte Sturmfamilie sehen. Wir spüren jeden Tag, dass wir mit unseren Erfolgen eine Euphorie in der Steiermark und ganz Österreich, die weit über die reinen Fußballfans hinausgeht, erzeugen konnten und freuen uns daher sehr, dass das von Seiten des Landes gesehen wird.”

Erfolge in der Champions-League

Dreimal, in den Saisonen 1998/1999, 1999/2000 und 2000/2001, waren die „Blackies“ bereits in der Champions-League vertreten und spielten sich unter Trainer-Legende Ivica Osim ins europäische Rampenlicht