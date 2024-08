Wiener Reality-Star Sabrina Wlk erzählt: „Ich war komplett fertig“

Veröffentlicht am 14. August 2024, 19:13 / ©Montage: BMI/ Screenshot Instagram Sabrina Wlk

„ACHTUNG ‼️ Als ich vor Kurzem auf Mykonos war, hatte ich eine beängstigende Erfahrung in einem Club, die ich unbedingt teilen möchte“, mit diesen Worten leitet das OnlyFans-Model und Reality-Star Sabrina Wlk ihre Warnung auf Instagram ein. Sie erzählt weiter: „Ich war mit meinen Freundinnen unterwegs und wir hatten einen tollen Abend, als plötzlich etwas Schreckliches passierte. Mir wurde unbemerkt etwas in meinen Drink gemischt, vermutlich K.O.-Tropfen. Kurz darauf fühlte ich mich schwach, benommen und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Ich war komplett fertig und konnte mich kaum noch erinnern, was passiert ist.“

„Passt auf euch auf“

Die Wienerin nutzt nun ihre Bekanntheit, um andere Frauen zu warnen. Sie rät, die Getränke immer im Auge zu behalten und niemals unbeaufsichtigt stehenzulassen. „In einem belebten Club kann es schnell passieren, dass jemand unbemerkt etwas in einen Drink mischt, und die Folgen können verheerend sein.“ Dass Feiernde K.O.-Tropfen ins Getränk bekommen, ist leider keine Seltenheit. Vor allem Frauen werden häufig zu Opfern. Das ist auch Sabrina Wlk bewusst. „Ich möchte alle Frauen dazu ermutigen, auf sich selbst und ihre Freundinnen aufzupassen, und sich bewusst zu machen, dass es leider Menschen gibt, die solche gefährlichen Praktiken anwenden. Bleibt sicher und passt auf euch auf“, schreibt sie abschließend.