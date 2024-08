Schockstarre: Vater findet seine toten Kinder und Ex-Freundin im Haus

Tragisches Familiendrama in Muckendorf-Wipfing: Der Vater fand seine Kinder und die Mutter tot im Schlafzimmer.

Tragisches Familiendrama in Muckendorf-Wipfing: Der Vater fand seine Kinder und die Mutter tot im Schlafzimmer.

Veröffentlicht am 14. August 2024, 19:56 / ©5 Minuten

In einem verheerenden Vorfall in Muckendorf-Wipfing, Bezirk Tulln, wurden am 14. August 2024 zwei junge Mädchen und ihre 29-jährige Mutter tot aufgefunden. Der Vater der Mädchen, der gleichzeitig auch Ex-Partner der Mutter ist, machte diesen schrecklichen Fund, wie „Heute“ berichtet. Er entdeckte seine beiden Töchter, im Alter von fünf und acht Jahren, sowie die Mutter im Schlafzimmer des Einfamilienhauses.

Erschütternde Details am Tatort

Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass alle drei Personen Schussverletzungen aufwiesen. Eine Pistole, die mutmaßliche Tatwaffe, wurde in der Nähe der Leichen gefunden. Der derzeitige Ermittlungsstand deutet darauf hin, dass die Mädchen erschossen wurden, bevor die Mutter möglicherweise sich selbst das Leben nahm. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch Gegenstand intensiver Untersuchungen durch die Polizei und den Gerichtsmediziner, der sich auf dem Weg zur Tatortaufnahme befindet.

Schock und Trauer in der Gemeinde: Bürgermeister zittert

Die Nachricht über diese schreckliche Tat hat die kleine Gemeinde Muckendorf-Wipfing erschüttert. Der Bürgermeister äußerte sich im Interview mit „Heute“ betroffen und erinnerte sich an die Kinder, die in der Gemeinde bekannt waren. Auch die Nachbarn zeigen sich tief betroffen und können das Ausmaß der Tragödie noch nicht fassen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Hintergründe dieses Familiendramas vollständig aufzuklären.

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 20:18 Uhr aktualisiert