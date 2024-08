Tier war stark abgemagert: Zwei Kaninchen auf Zugtoilette entdeckt

Veröffentlicht am 14. August 2024, 19:59 / ©Tierheim Villach

Am Samstag, 10. August 2024, rief eine besorgte ÖBB-Mitarbeiterin beim Tierheim in Villach an. Auf der Toilette im Zug von Villach nach Hermagor wurden zwei Kaninchen gefunden.

Keiner weiß, wie lange die Fellnasen im Zug unterwegs waren

Der Lokführer hat die Häschen bemerkt und sofort Maßnahmen ergriffen. In Arnoldstein wurden die Kaninchen in sichere Obhut übergeben. Leider liegen dem Tierheim Villach keine Informationen darüber vor, wie lange die zwei Kaninchen bereits im Zug unterwegs waren, bevor sie entdeckt wurden.

Kaninchen waren verängstigt und gestresst

Ein Mitarbeiter des Tierheims Villach erzählte auf Anfrage von 5 Minuten, dass die zwei kleinen Fellnasen sichtlich verängstigt und gestresst waren. „Es stellte sich heraus, dass ihre Krallen stark übermäßig gewachsen waren und dringend gekürzt werden mussten. Zusätzlich entdeckte wir bei einem der Kaninchen eine Zahnfehlstellung, bei der die Zähne so stark gewachsen waren, dass es nicht mehr richtig fressen konnte“, so der Mitarbeiter.

Die Kaninchen sind am Weg, der Besserung

Das Kaninchen war daher bereits stark abgemagert und musste umgehend von einem Tierarzt behandelt werden. Nun gab das Tierheim zum Glück eine Entwarnung: „Inzwischen geht es den beiden jedoch deutlich besser. Sie erholen sich und zeigen wieder einen gesunden Appetit“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 20:33 Uhr aktualisiert