Achtung: Baden in der Sattnitz weiterhin nicht empfohlen

Die Stadt Klagenfurt warnt immer noch vor dem Baden in der Sattnitz!

Veröffentlicht am 14. August 2024

Seit Ende Juli wird vom Baden in der Sattnitz in Klagenfurt abgeraten. In den Wasserproben wurden Enterokokken-Bakterien festgestellt, welche Durchfall auslösen. Anfang August gab es eine vorsichtige Entwarnung seitens der Stadt Klagenfurt.

Baden nur aufwärts der Schleuse

Nun wurden erneut Wasserproben entnommen und auch diese ergeben wieder eine Bakterien-Grenzwertüberschreitung. Die Gesundheitsbehörde der Stadt Klagenfurt empfiehlt daher, zwischen der Schleuse Süduferstraße bis Ebenthal in der Sattnitz nicht zu baden. Von der Schleuse aufwärts bis zum See sind die Werte unbedenklich.