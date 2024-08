Nach schwerem Fahrradsturz: Mann (57) bewusstlos

Veröffentlicht am 14. August 2024, 20:12 / ©Anders Andersen/Pixabay

Auf der Weißensee Bundesstraße (B 87) in der Gemeinde Greifenburg, geriet am heutigen Nachmittag, 14. August 2024 ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau mit seinem Fahrrad an eine Gehsteigkante und kam zu Sturz.

Mit dem Rettungshubschrauber ins BKH Lienz

Der Radfahrer, der kurzzeitig bewusstlos war, erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 7 in das BKH Lienz gebracht.