Das Alt‐Mach‐Neu‐Mobil ist wieder in Graz unterwegs

Veröffentlicht am 14. August 2024, 20:24 / ©Fratz Graz

Wenn ein Gegenstand kaputt geht oder keine Funktion mehr hat, ist es dann wirklich immer notwendig diesen zu entsorgen und etwas Neues zu kaufen? Gibt es nicht eine Möglichkeit den defekten oder ungebrauchten Gegenstand mit ein wenig Einfallsreichtum und einem innovativen Ansatz in etwas Anderes, Einzigartiges und vielleicht sogar Besseres umzufunktionieren? Upcycling mag vielleicht nicht wirklich neu sein, aber die Idee eines „Alt-Mach-Neu-Mobils“ schon! „Denn der Müll des einen ist des anderen Schatz“ – und gemäß dieses Sprichworts entwickelten Kinder aus Graz die Idee einer mobilen Altwaren-Werkstätte. 2018 haben Schüler der Volksschule Graz-Rosenberg mit ihrer Idee zum ‚Alt‐Mach‐Neu‐Park‘ sogar den YOUNG VISIONS‐Award verliehen bekommen.

„Schrotty und Engy“ on Tour

„Gemeinsam mit den Kindern und unseren Projektpartnern tüftelten wir von FRATZ GRAZ eifrig am Projekt weiter und konkretisierten die Kinderidee und seit 2020 tourt „SCHROTTY UND ENGY – DAS ALT‐MACH NEU MOBIL‐ durch die Steiermark, erzählen die Organisatoren. Dass SCHROTTY UND ENGY auch in diesem Jahr wieder in der Steiermark unterwegs sein

können, wurde durch die Unterstützung des Landes Steiermark, der Firma

Saubermacher und Energie Steiermark sowie Spar Österreich möglich gemacht.

Die Prinzipien der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes stehen dabei im Zentrum der

Aktionen des „Alt-Mach-Neu-Mobils“. Upcycling, Müllvermeidung, erneuerbare Energien

und soziales Engagement im gemeinsamen Tun sind zentrale Themen.

©Fratz Graz | Ein besonderes Projekt ©Fratz Graz ©Fratz Graz | Bei den „Schrotty und Engy“ Aktionen können die Teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit diversen Altmaterialien und Altteilen „spielen“, basteln und daraus neue Dinge bauen. ©Fratz Graz | „Schrotty und Engy“ on Tour.

Spielerisch lernen

Bei den „Schrotty und Engy“ Aktionen können die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen

mit diversen Altmaterialien und Altteilen „spielen“, basteln und daraus neue Dinge bauen –

mit dem Ziel Ressourcenschonung auf kreative Art zu erlernen. Das Projekt bringt sie aber

auch mit dem Thema „Erneuerbare Energie“ in Berührung, so können Solarenergie,

Wasserkraft und auch die eigene Muskelkraft genutzt und ausprobiert werden. SCHROTTY UND ENGY kommen auch gerne zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und

Gemeinden, um Turnsäle, Schulhöfe, Jugendzentren, Parks oder andere Plätze in der

Steiermark zu Versuchs- und Arbeitsfeldern für Kinder und Jugendliche zu machen, die gerne

mit anpacken, um- oder neugestalten.