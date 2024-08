Seepark in Annenheim: Neuer Hotspot für Erholung und Tourismus

Letzten Freitag, 9. August 2024, war es so weit: Ein neues Paradies am Ossiacher See, nämlich der Seepark in Annenheim hat eröffnet. Neun Monate dauerte der Umbau und zu diesem Anlass wurde ein großes Fest mit buntem Programm gefeiert.

Einzigartigen Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung,

Bürgermeister Klaus Glanznig ist begeistert von dem neuen Seepark und äußert sich mit folgenden Worten: „Mit der Eröffnung des Seeparks schaffen wir einen einzigartigen Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung, der das Herzstück unseres Tourismuskonzepts darstellt und unsere Region nachhaltig stärkt“.

euchtturmprojektes „Ortskernentwicklung Annenheim“

Glanznig stellte auch klar, dass mit der Umsetzung des öffentlichen Bereiches „Seepark“ und „Wasserschiclub Ossiacher See“ die nächste Baustufe der Umsetzung des Leuchtturmprojektes „Ortskernentwicklung Annenheim“ erfolgt ist. Der erste Schritt war die Verlegung und Neuerrichtung der ÖBB-Haltestelle. In diesem Zusammenhang wurde auch das denkmalgeschützte ehemalige Aufnahmegebäude der ÖBB abgebaut, generalsaniert und im Seepark in unmittelbarer Nähe der Ossiacher See Schifffahrt aufgestellt.

Baubeginn des Hotels und Errichtung des barrierefreien Übergangssteges

Der nächste Schritt des Mehrstufenprojektes ist für 2025 mit dem Baubeginn des Hotels und anschließend der Errichtung des barrierefreien Übergangssteges über Schiene und Straße zur Gerlitzen Kanzelbahn geplant. Die sehr gelungene Sanierung und Adaptierung der Schiffsanlegestelle Annenheim wurde von der Ossiacher See Schifffahrt finanziert – mit Unterstützung des Landes Kärnten und des TVB Gerlitzenalpe – Ossiacher See, so der Bürgermeister.

Seepark erstreckt sich auf über 2.500 Quadratmeter

Der Park erstreckt sich über 2.500 Quadratmeter und bietet eine Vielzahl an Freizeiteinrichtungen, darunter Holztreppen, Steganlagen und eine neue Seepark-Bühne. Besonders hervorzuheben ist der direkte öffentliche Zugang zum Ossiacher See, der den Bürgern und Besuchern eine wertvolle Seeberührung ermöglicht. Das Projekt wurde mit einer Investitionssumme von 1,6 Millionen Euro realisiert.

Vier-Sterne-Superior- Hotel „Kaiserhof“

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch dem geplanten Vier-Sterne-Superior- Hotel „Kaiserhof“, dessen Bau 2025 beginnen und bis 2027 abgeschlossen sein soll. Das Hotel wird 93 Zimmer, einen modernen Wellnessbereich und ein öffentliches Restaurant umfassen. „Mit diesem Hotelprojekt wird nicht nur die touristische Infrastruktur erheblich verbessert, sondern auch die barrierefreie Verbindung zwischen See und Berg geschaffen, die 60 neue Arbeitsplätze in

der Region schafft“, erklärten Hermann Dorn, Geschäftsführer von Trecolore sowie Christian Hofer, Geschäftsführer der Tertius GmbH.

Treffen blickt erwartungsvoll in die Zukunft

Diese Verbindung wird durch einen integrierten Lift im Hotel ermöglicht, der direkten Zugang zur Kanzelbahn bietet. Die Marktgemeinde Treffen blickt erwartungsvoll in die Zukunft, da dieses Projekt das Potenzial hat, die Region langfristig als erstklassiges Reiseziel zu etablieren.

Zahlreiche Ehrengäste begleiteten die feierliche Eröffnung

Die feierliche Eröffnung wurde von zahlreichen Ehrengästen begleitet, darunter Landesrat Daniel Fellner, Landesrätin Beate Prettner, Obfrau Veronika Zorn-Jäger und Geschäftsführer von der Region Villach Tourismus GmbH, Georg Overs. Moderiert wurde die Veranstaltung von Martina Klementin, während die Wasserrettung Sattendorf für das leibliche Wohl der über 1.000 Besucher sorgte.