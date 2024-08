„Großparkplätze verschärfen Hitzebelastung“: Maßnahmen gefordert

Großparkplätze werden an heißen Tagen zu Hitze-Inseln und verschärfen die Hitzebelastung für die Bevölkerung in der Umgebung. Asphalt kann sich an heißen Tagen auf über 60 Grad Celsius aufheizen. Die Mobilitätsorganisation VCÖ weist darauf hin, dass mit mehr Bäumen auf den Parkplätzen sowie versickerungsfähigen Oberflächen die lokale Hitze-Belastung reduziert werden kann. Der VCÖ fordert eine Entsiegelungsoffensive bei Parkplätzen.

Zahl der Hitzetage steigt

Hitze sei eine Gesundheitsgefahr, insbesondere für ältere Menschen und für Menschen mit Vorerkrankungen. „In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Hitzetage in Österreich stark erhöht“, macht VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky auf eine Folge des Klimawandels aufmerksam. In Graz beispielsweise wurden im Zeitraum 1991 bis 2020 bei der Universität 17 Tage pro Jahr mit 30 Grad Celsius oder mehr gemessen, das waren viermal so viele wie im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990, wie Daten von Geosphere Austria belegen. Und im Vorjahr stieg die Zahl der Hitzetage auf 20.

36 Shopping-Center mit 27.000 Stellplätzen

Österreich ist ein Land vieler Supermärkte, Baumärkte, Einkaufszentren und damit auch vieler Autoparkplätze. Das gilt auch für die Steiermark. „Parkplätze, die oft eine regelrechte Asphaltwüste sind, heizen sich an Hitzetagen extrem auf. Das ist direkt am Parkplatz sehr unangenehm und zusätzlich heizt die heiße Luft auch die Umgebung auf und verschärft die Hitze-Belastung für die Bevölkerung, die in der Umgebung wohnt. Umso wichtiger ist es, die Parkplätze als Hitze-Inseln durch Entsiegelung und Beschattung zu entschärfen“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest. Laut einer vom Handelsverband beauftragten Studie haben beispielsweise die 245 Shopping Center in Österreich in Summe rund 184.000 Pkw-Abstellplätze. In der Steiermark befinden sich 36 Shopping Center mit insgesamt rund 27.200 Stellplätzen. Pro 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt es hier 453 Pkw-Stellplätze. In Niederösterreich sind es sogar 739 Pkw-Stellplätze pro 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, in Wien sind es 372.

Abstellplätze brauchen mehr Platz als Verkaufsflächen

Die Pkw-Abstellplätze und Zufahrtstraßen benötigen bei den Shopping Center in der Steiermark rund 66 Hektar Fläche – und damit mehr Platz als die Verkaufsflächen mit 60 Hektar. Bei den Fachmarktgebieten nehmen Pkw-Abstellplätze und Zufahrtstraßen sogar eine Fläche von fast 113 Hektar in Anspruch. In Summe benötigen allein die Parkplätze und Zufahrtstraßen zu Shopping Center und Fachmarktgebieten in der Steiermark so viel Fläche wie fast 300 Fußballfelder, verdeutlicht der VCÖ. Dazu kommen noch Parkplätze der Supermärkte außerhalb der Shopping Center. Die Parkplatzfläche der vier großen Supermarktketten wird für ganz Österreich mit rund 470 Hektar beziffert, für die einzelnen Bundesländer liegen keine Daten vor.

Diese Maßnahmen könnten helfen

Eine langfristig sehr wirksame Maßnahme seien Bäume. Mehr Bäume auf Parkplätzen schaffen eine Win-Win-Situation. Sie verhindern, dass sich die Parkplätze extrem aufheizen und gleichzeitig können die Autos im Schatten parken, betont der VCÖ. Wichtig wären Vorgaben, dass abhängig von der Anzahl der Abstellplätze bei größeren Parkplätzen etwa bei Supermärkten, Baumärkten, Einkaufszentren, Freizeiteinrichtungen und Firmen auch eine Anzahl an hitzebeständigen Bäumen zu pflanzen ist. Eine zweite wichtige Maßnahme seien versickerungsfähige Oberflächen, wie beispielsweise Rasengittersteine. „Mit versickerungsfähigen Oberflächen können gleich zwei große Probleme verringert werden Bei Starkregen kann dann Wasser im Boden versickern, was das Kanalsystem entlastet und Überschwemmungen von Straßen können damit verhindert werden. Bei Hitze wiederum haben die versickerungsfähigen Oberflächen im Vergleich zu Asphalt eine kühlende Wirkung“, erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.