Zuerst Sonnenschein, dann Gewitter: So wird das Wetter am Donnerstag

Am Donnerstag sind wieder heftige Gewitter möglich.

Am Donnerstag sind wieder heftige Gewitter möglich.

Veröffentlicht am 14. August 2024, 21:18 / ©5 Minuten

„Die erste Tageshälfte bringt uneingeschränkten Sonnenschein, am Nachmittag und Abend können neben sonnigem Wetter auch ein paar Regenschauer und Gewitter entstehen“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Donnerstag. Ob sie diesmal auch im Südosten auftreten, sei noch unsicher. Einzelne Gewitter könnten auch aufgrund der heißen Luftmasse wieder kräftig ausfallen. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen 14 und 21 Grad, die Höchstwerte steigen auf bis zu 31 Grad.