Biker (40) überholte LKW: Jetzt liegt er im Krankenhaus

In Oberösterreich verunfallte ein Motorradlenker.

Veröffentlicht am 14. August 2024, 21:22 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Ein 40-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung fuhr am heutigen Mittwoch, 14. August 2024, gegen 13.50 Uhr mit seinem Motorrad im Gemeindegebiet von Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried (OÖ) auf der L503 Richtung Waldzell. Zur gleichen Zeit lenkte ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Ried einen Lkw Richtung Ried im Innkreis. Durch ein Überholmanöver des Motorradlenkers kam es zu einer seitlichen Streifkollision mit dem entgegenkommenden Lkw. Der 40-Jährige stürzte und blieb nach etwa 50 Metern neben der Fahrbahn liegen. Das Motorrad wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 40-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Ried eingeliefert.