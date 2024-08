Heißester Tag des Jahres: Das waren die Hitze-Hotspots

Die Hitze hat Österreich voll im Griff. Im ganzen Land wurde heute die 30 Grad-Marke geknackt. Und sogar ein Rekord wurde verzeichnet: Der heutige Mittwoch, 14. August, ist der bisher heißeste Tag des Jahres. Mit 36,9 Grad wurde der bisherige Höchstwert vom 30. Juni 2024 – es waren 36,4 Grad in Wien – geknackt. Nah dran waren auch der 10. Juli in Andau im Seewinkel in Burgenland mit 36,3 Grad und der 13. August in Bad Deutsch-Altenburg.

Heißeste Bundesland: Niederösterreich mit 36,9 Grad

Diese Höchstwerte wurden heute zumindest übertrumpft. An der Spitze der Hitze-Hotspots steht das niederösterreichische Bad Deutsch-Altenburg mit 36,9 Grad. Aus der Tabelle der GeoSphere Austria geht klar hervor: Niederösterreich war wohl auch das „heißeste Bundesland“ Österreichs heute. In Pottschach hatte es 36,3, in Gars am Kamp 36,1 und in Hohenau 36 Grad. Erst dann, also auf Platz 4, scheint ein anderes Bundesland auf. Im burgenländischen Andau wurden Temperaturmaxima von 35,9 Grad verzeichnet.

Wärmegewitter rollten auf Österreich zu

Aber auch die Wärmegewitter blieben heute nicht aus. Wetterdienste prognostizierten wieder kräftige Gewitter, die für Starkregen, Sturm und teils auch Hagel sorgten. Schon in den frühen Nachmittagsstunden bewahrheitete sich die Prognose und es kam zu ersten gewittrigen Schauern in der Steiermark, Niederösterreich, Kärnten und Tirol.