Große Sorge um Andreas Gabalier: Volks-Rock’n’Roller im Krankenhaus

Das zehnjährige Bühnenjubiläum vom „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier findet am Freitag, dem 16. August und Samstag, den 17. August 2024 in Kitzbühel statt. Doch die Fans sind nun in großer Sorge, denn via Instagram meldete sich der Kärntner aus dem Krankenhaus in Klagenfurt.

„Seit mehr als einer Woche kämpfe ich gegen einen Infekt“

In seiner Instagram Story schreibt Gabalier: „Ein großes Dankeschön an die herzliche Hilfsbereitschaft der HNO-Abteilung im LKH Klagenfurt! Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt an, der mir Hustenattacken und daraus resultierende Stimmprobleme beschert hat“. Ob das Doppel-Konzert stattfinden wird, ist derzeit fraglich.

„Ich werde mein möglichstes für die Gamsstadt geben“

Der berühmte „Volks-Rock’n’Roller“ hofft stark, dass er das Jubiläumskonzert nicht absagen muss. „Wenn vielleicht auch noch nicht mit gewohnter Kraft und Energie… ich werde mein möglichstes für die Gamsstadt geben“, so Gabalier.

Gabalier und Morgenstern suchen Gegener für neue Show

Bevor bekannt wurde, dass Gabalier im Krankenhaus ist, meldete er sich aus Velden. Dort laufen unter anderem die Vorbereitungen für eine neue Show. Gemeinsam mit Ex-Ski-Springer Thomas Morgenstern fordern sie einen deutschen Promi-Gegner heraus, sich ein Duell in luftigen Höhen zu liefern. Ganz im Sinne von „Österreich gegen Deutschland“. Wer der Gegner sein wird, steht aber noch nicht fest. Derzeit sind die beiden noch auf der Suche.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2024 um 22:06 Uhr aktualisiert