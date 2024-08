Sonne, Wolken und 34 Grad: So wird das Wetter am Donnerstag in Wien

Sonniger Start in den Tag, doch am Nachmittag steigt die Gewittergefahr.

Der Donnerstag beginnt in Wien mit strahlendem Sonnenschein und oft wolkenlosem Himmel, der bis in den Nachmittag hinein anhält. Gegen Abend könnten Wolken von entfernten Gewittern aufziehen, und auch im Stadtgebiet selbst steigt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter leicht an. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 21 und 23 Grad, während die Tageshöchstwerte um die 34 Grad erreichen werden.