Österreich in Olympia-Quali: Dieser Capitals-Spieler ist auch im Kader

Insgesamt 28 Spieler holt Head Coach Roger Bader in Graz aufs Eis, auf 25 Mann wird dieser Kader nach der Vorbereitungs-Woche gekürzt. Insgesamt finden sich im Roster jene Spieler wieder, die bereits im Mai bei der WM in Prag (CZE) eine Eishockey-Euphorie auslösten, darunter eben auch der Verteidiger der Vienna Capitals Dominique Heinrich. Hinzu kommen vier weitere. In Zahlen stellt Österreich 1.757 Länderspiele, 233 Tore und 312 Assists.

Spiele in Graz

Insgesamt vier Trainingseinheiten auf dem Eis stehen am Programm, ehe es am Donnerstagvormittag in den Pre Game Skate für das erste Testspiel gegen Slowenien am Abend in Bled geht. Am Samstag, 24. August, 16 Uhr, empfängt man den Aufsteiger in die Top-Division und kommenden Gegner bei der WM 2025 in Stockholm (SWE) in Graz. „Wir treten in Graz mit der stärksten möglichen österreichischen Mannschaft an und ich hoffe insbesondere nach den herausragenden Leistungen in Prag, dass wir vor voller Halle spielen können“, ruft Roger Bader die Fans auf, das Team auf die Olympia-Quali einzuschwören. Bei der Olympia-Quali selbst bekommt es Österreich in der Folgewoche zum Auftakt mit Gastgeber Slowakei zu tun, tritt knapp 17 später gegen Kasachstan aufs Eis und trifft zum Abschluss am Sonntag auf Ungarn.

