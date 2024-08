Absturz am Winkelturm: Kletterer mittels Hubschrauber gerettet

Ein 41-jähriger Kletterer aus Deutschland unternahm am Mittwoch gegen 17.30 Uhr eine Klettertour. Sie führte über den Klettersteig „Winkelturm Nordwand“ auf den Winkelturm in der Gemeinde Hermagor. Beim Abseilen über die Kletteroute „Via Bertinelli“ stürzte der Mann mehrere Meter am Seil ab und konnte so den letzten Abseilstand nicht mehr erreichen. Der Kletterer setzte einen Notruf ab und wurde in der Folge der Besatzung des Polizeihubschraubers mit einem Seil unverletzt geborgen.