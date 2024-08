136 Jahre Carolina: Grazer Studentenverbindung feiert Geburtstag

Am Glockenspielplatz 7 in Graz befindet sich das Verbindungshaus der Carolina.

Bereits seit 136 Jahren gibt es die Katholische Österreichische Hochschulverbindung (KÖHV) Carolina, die ihren Sitz in Graz hat. Anlässlich ihres Geburtstags wird am Sonntag, den 18. August, ordentlich gefeiert. Mit Spanferkelgrillen, Chargierteneinzug und zünftiger Geburtstagskneipe wird dem Studentendasein alle Ehre gemacht.

Bewegte Zeiten: Straßenschlachten und Untergrund

Dabei blickt die Verbindung auf eine bewegte Geschichte zurück: Ende 19. Jahrhundert bildeten die Katholiken einen Gegenpol zu den national-freiheitlichen Verbindungen, mit deren Angehörigen sie sich immer wieder wilde Straßenschlachten lieferten. Nach zunehmenden Übergriffen auf Katholiken an Universitäten eskalierte der Konflikt, als einem katholischen Studenten 1907 die Promotion verweigert wurde, was hitzige Debatten und gewaltsame Auseinandersetzungen auslöste, darunter den „Grazer Bauernsturm“ 1908. Die Spannungen führten zu mehreren Unruhen, bei denen auch Militär eingesetzt wurde. Zur Nazizeit war die Carolina im Untergrund tätig: Die Verbindung lehnte den Nationalsozialismus strikt ab, ihr Verbindungshaus am Glockenspielplatz wurde 1938 von der SA beschlagnahmt. Viele Mitglieder landeten in Konzentrationslagern, einige wurden hingerichtet. Trotz Verfolgung führte Carolina ihre Aktivitäten im Untergrund weiter und trat nach Kriegsende 1945 wieder öffentlich auf, erhielt 1948 ihr Haus zurück und besteht heute aus etwa 400 Mitgliedern.