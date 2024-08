Wienerin (77) sucht im TV ihre große Liebe

In der siebenten Folge der aktuellen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 19. August 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON schenken weitere sechs Singles auf der Suche nach dem ganz persönlichen Lebensglück Nina Horowitz ihr Vertrauen – darunter eben auch die Wienerin Eva-Maria, die auf der Suche nach ihrer großen Liebe ist.

Eva-Maria, das „Wunderkind“

Eva-Maria, 77 Jahre, pensionierte AHS-Lehrerin aus Wien, begrüßt künftige Verehrer mit einer Sonate auf ihrem Flügel. „Ich war ein Wunderkind auf dem Klavier, bin im Alter von fünf Jahren im Fernsehen aufgetreten und habe dann auch in Wiener Konzertsälen gespielt. Aber mit 14 oder 15 Jahren habe ich mir gedacht, ein Leben nur hinter dem Klavier ist nichts für mich.“ Im Erwachsenenalter konnte sie ihre Interessen vertiefen und ihr Wissen als Lehrende weitergeben: „Philosophie, Psychologie, Latein, Griechisch, alte Geschichte, Mythologie – ich habe eigentlich alles gelehrt, was ich wichtig finde, zwischen Himmel und Erde. Und Erde und Himmel.“

„Ich bin entweder mit dem Herzen dabei oder gar nicht“

Die charmante Wienerin erzählt im Interview aus ihrer Familiengeschichte, in ihren Adern fließt blaues Blut, schildert sie detailliert. Aber! Für Eva-Maria steht eines fest: Das Wichtigste ist die Liebe: „Ich bin entweder mit dem Herzen dabei oder gar nicht. Deshalb suche ich einen liebevollen Mann, der weiß, wie er mit mir umgeht, damit sich das alles gut entwickeln kann. Ich glaube, es wird sehr schön!“