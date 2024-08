Sex-Attacke in Freibad: Bub (13) missbraucht

Sexueller Missbrauch in einem Wiener Freibad: Der Verdächtige wurde festgenommen.

Veröffentlicht am 15. August 2024, 10:02 / ©Montage: Canva

Schreckliches spielte sich am gestrigen Mittwoch, den 14. August, um 16 Uhr, im Duschbereich eines Freibades ab. Ein 13-jähriger Bub wurde von einem 50-Jährigen Mann (die Staatsbürgerschaft ist unbekannt) mit dem Umbringen bedroht. Doch das war noch nicht alles! Der 50-Jährige zwang den Jugendlichen dazu, zuerst an sich selbst und dann an ihm „sexuelle Handlungen“ – wie die Polizei es betitelt – durchzuführen.

Badegäste wurden Zeugen

Andere Badegäste wurden Zeugen der Tat, daraufhin versuchte der 50-Jährige zu flüchten. „Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst des Freibades hielten die Zeugen den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizisten der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße an“, berichtet die Polizei. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Unmündigen nahm die Polizei den Mann fest. Er verweigerte die Aussage. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht“, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2024 um 10:41 Uhr aktualisiert