Nach nächtlichem Unwetter: Hier gibt es aktuell einen Stromausfall

„Wir haben keinen Strom – was ist da los?“ Solche Lesereinsendungen erreichten uns am Donnerstagvormittag aus der Gemeinde Stockenboi in Villach-Land, genauer aus dem kleinen Örtchen Ziebl. Wir haben bei Kärnten Netz nachgefragt, woran das liegt. „Aktuell haben wir in Ziebl eine Störung der Stromversorgung aufgrund der starken Unwetter gestern Nacht“, gab Kärnten-Netz-Sprecher Robert Schmaranz gegenüber 5 Minuten bekannt. Die Gewitter hatten im Kärntner Oberland zu umgestürzten Bäumen und Kabeldefekten geführt. „Unsere Monteure sind seit den frühen Morgenstunden an der Reparatur dran“, erklärt Schmaranz weiter. In den Mittagsstunden sollte der Strom aus derzeitiger Sicht wieder da sein.