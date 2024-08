Olympia-Quali: Graz wird zum Eishockey-Zentrum

Am kommenden Montag steht das Team für die Olympia-Quali fest. Der Schweizer Head Coach Roger Bader versammelt in Graz 28 Spieler, darunter 25 Feldspieler und drei Torhüter. Die Vorbereitung für die Olympia-Quali, die vom 29. August bis 1. September in Bratislava stattfindet, beginnt anschließend. Mit dabei sind auch Marco Kasper und David Reinbacher, die bei der letzten WM in Prag fehlten, sowie die Kärntner Routiniers Johannes Bischofberger und Raphael Herburger, die bereits WM-Erfahrung haben. Das letzte Testspiel vor der Quali findet am 24. August in Graz gegen Slowenien statt. Zudem haben es die Grazer Eishockeyspieler Nico Brunner, Kilian Zündel, Manuel Ganahl, Lukas Haudum und Paul Huber von den Moser Medical Graz99ers ins Team geschafft.