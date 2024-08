Streit eskaliert: Betrunkener Klagenfurter bedroht drei Männer mit Waffe

In der Klagenfurter Herrengasse kam es gestern Abend zu einer gefährlichen Drohung mit Gasdruckpistole.

Heute gegen 5.30 Uhr traf ein schwer alkoholisierter 34-jähriger Klagenfurter in der Herrengasse in Klagenfurt auf drei ihm unbekannte junge Männer im Alter von 16, 18 und 20. Für den erforderlichen Nachweis des Alters beim Kauf von Zigaretten aus einem Automaten bat er die Männer um ihre Bankomatkarten, da er keine besitzt. Keiner der Männer zeigte sich dazu bereit und es kam zu einem Streit. Die verbale Auseinandersetzung verlagerte sich in die Nähe der Wohnung des 34-Jährigen.

Mit Gasdruckpistole bedroht

Kurz verschwand er in seinem Wohnhaus und kam mit einer Gasdruckpistole bewaffnet wieder vor die Tür. Mit dieser Waffe bedrohte er die Männer. Zeitgleich war eine Polizeistreife in diesem Bereich unterwegs und sah den bewaffneten Mann. Sofort schritten die Polizisten ein und forderten ihn auf, die Schusswaffe niederzulegen. Dieser Aufforderung kam er nach. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Drohung und nach den Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt. Die Gasdruckpistole wurde sichergestellt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

