Diebstahl beim Lichterfest: Nebelmaschine aus Strandbad gestohlen

Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in ein Strandbad am Ossiacher See eingebrochen. Diebe knackten dort den Tresor und erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Gestern kam es erneut zu einem Diebstahl in einem Strandbad, diesmal jedoch am Klopeiner See: Zwischen 21 und 23 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter während des Lichterfestes am Klopeiner See eine Nebelmaschine aus einem Strandbad in Unterburg. Der Schaden beträgt mehr als tausend Euro.